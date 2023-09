Aktuell Lieblingsplätze

Kandidatur für den Reutlinger Gemeinderat? Jaron Immer überlegt sich’s

Jaron Immer ist eines der bekanntesten Gesichter von »Fridays for Future« in Reutlingen, außerdem Jugendgemeinderat. Nun denkt er über den nächsten Schritt seiner politischen Laufbahn nach. Was er sich für Reutlingen wünscht und was er an der Stadt aus Jugendsicht kritisiert.