Jurassic Park auf dem Festplatz Bösmannsäcker

Bitte aktivieren Sie Javascript

Reutlingen.

Der gefährliche Tyrannosaurus Rex wartet auf Besucher. Zum Glück nicht auf Beute. Und außerdem lauern da noch der räuberische Velociraptor, der gewaltige Brachiosaurus sowie weitere 80 verschiedene Giganten der Urwelt. Auf dem Reutlinger Festplatz Bösmannsäcker findet von Freitag, 30. Juni, bis Sonntag, 9. Juli, die Erlebnisausstellung »Dinosaurier – im Reich der Urzeit« statt.

Die Ausstellungsfläche beträgt 10 000 Quadratmeter – also viel Platz für die Tiere, die vor rund 250 Millionen Jahren die gesamte Erde beherrscht haben. Das größte Modell ist ein 8 Meter hoher und 28 Meter langer Brachiosaurus. Er allein wiegt schon knapp zwei Tonnen. Alle Riesenechsen zusammen wiegen an die 250 Tonnen. Sie reisen in 26 Lastwagen durch Deutschland und kommen jetzt nach Reutlingen.

Der Nachbau einer Grabungsstätte vermittelt Eindrücke vom Fundort Foto: PR Der Nachbau einer Grabungsstätte vermittelt Eindrücke vom Fundort Foto: PR

Viel Platz nehmen die transportablen Dioramen ein. Das sind detailgetreue Nachbildungen von Tieren und Landschaften, die den Besucherinnen und Besuchern einen Eindruck vermitteln sollen, wie die Saurier eigentlich gelebt haben.

Zwei der Dinosaurier, der T-Rex und ein Velociraptor, können sich sogar bewegen. Für den SpielbergFilm »Jurassic Park« wurden sie in den Filmstudios Berlin-Babelsberg mit Elektromotoren ausgestattet. Als Akteure dieses Hollywood-Thrillers sind sie die prominentesten Vertreter bei dieser Ausstellung. Ihre Bekanntheit stieg weiter durch einen großen Auftritt 2009 in der ZDF-Sendung »Wetten, dass…«.

Auf originalgetreue Darstellungen legt Guliano Reinhard, Geschäftsführer der Ausstellung, großen Wert. »Um ganz nah an der wissenschaftlichen Korrektheit zu bleiben, bauen wir unsere Dinosaurier in Abstimmung und enger Zusammenarbeit mit internationalen Wissenschaftlern der entsprechenden Fachbereiche Paläontologie und Biologie«. Neue Funde sichern und rekonstruieren seine Mitarbeiter im Dinopark Münchehagen.

Wie so ein Fundort aussieht, können die Besucher im Ausgrabungscamp nachempfinden und sich selbst als Dino-Forscher betätigen. Sie können nach Fossilien suchen und spannende Forschungsstationen erkunden. Sie können lernen, aus Fußspuren zu lesen und erfahren, wie sich die Größe eines Sauriers aus einem Stück Knochen errechnet. Die Fundorte sagen meist viel über die Lebensweise der Dinos aus.

Die Präsentation eines Skeletts unterstreicht den wissenschaftlichen Anspruch der Ausstellung Foto: PR Die Präsentation eines Skeletts unterstreicht den wissenschaftlichen Anspruch der Ausstellung Foto: PR

Mit Sieb, Rechen und Schäufelchen könnten Kinder das Ausgrabungscamp hautnah erleben – wie richtige Nachwuchs-Paläontologen! Für Kinder gibt es zudem den Saurier-Kindergarten mit Mini-Dinos zum Klettern und Streicheln. Der Kopf eines Urzeitungetüms lädt dazu ein, Fotos zu machen. »Bei uns kommen die Kinder direkt an die Saurier heran«, sagt Reinhard. Es sei also keine Ausstellung wie im Museum.

So viele Eindrücke und Informationen sind anstrengend: Besucherinnen und Besucher können sich aber im »Dino-Café« bei Snacks und Getränken erholen. Oder im komfortablen Kinowagen: Ein Film über das Leben der Dinosaurier ist ein passender Ausklang.

80 verschiedene Giganten der Urzeit warten auf Besucher. Foto: PR 80 verschiedene Giganten der Urzeit warten auf Besucher. Foto: PR

Die Ausstellung ist von Freitag, 30. Juni, bis Sonntag, 9. Juli, dienstags bis freitags von 14 bis 18 Uhr, samstags und sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet (am Montag geschlossen). Erwachsene zahlen 12 Euro, Kinder 10 Euro Eintritt. (GEA)

Dinosaurier − Im Reich der Urzeit | Festplatz Bösmannsäcker Reutlingen | www.dinoinfo.de