Der Reutlinger Tafelladen war die zweite Station der Sommertour von Jessica Tatti, Reutlinger Bundestagsabgeordnete der Linken - und die hatte es in sich. Immer mehr Kunden, immer weniger Lebensmittelspenden und Ehrenamtliche, die längst am Limit sind - die Lage spitzt sich zu.

Die Bundestagsabgeordnete Jessica Tatti (von rechts), Linken-Kreisrat Thomas Ziegler und Diakonie-Geschäftsführer Joachim Rückle hören betroffen den Schilderungen von Tafelleiterin Gisela Braun zu. Foto: Pieth Die Bundestagsabgeordnete Jessica Tatti (von rechts), Linken-Kreisrat Thomas Ziegler und Diakonie-Geschäftsführer Joachim Rückle hören betroffen den Schilderungen von Tafelleiterin Gisela Braun zu. Foto: Pieth

