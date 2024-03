Per Brief an die drei Landratsämter Reutlingen, Tübingen und Zollernalb warnt Regierungspräsident Klaus Tappeser, dass es in den künftigen Jahren eng werden könnte mit der Finanzierbarkeit des Schienen-Großprojekts Regionalstadtbahn Neckar-Alb.

Die Ammertalbahn gehört zum Modul 1 der Regionalstadtbahn. Das große Schienenprojekt in der Region wird drei Milliarden Euro kosten. Jetzt hat das Regierungspräsidium Tübingen die Landkreise vor steigenden Kosten gewarnt. Foto: Stanislav Schitz Die Ammertalbahn gehört zum Modul 1 der Regionalstadtbahn. Das große Schienenprojekt in der Region wird drei Milliarden Euro kosten. Jetzt hat das Regierungspräsidium Tübingen die Landkreise vor steigenden Kosten gewarnt. Foto: Stanislav Schitz

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.