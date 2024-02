Verstehen sich auch abseits des Hörsaals und über kulturelle Unterschiede hinweg: Leigh Shamblin, EdD, MBA von der North Carolina State University (links) und Prof. Dr. Hazel Grünewald von der ESB Business School sehen interkulturelle Kommunikation als Schlüsselkompetenz für die Zukunft. FOTO: HOCHSCHULE REUTLINGEN Verstehen sich auch abseits des Hörsaals und über kulturelle Unterschiede hinweg: Leigh Shamblin, EdD, MBA von der North Carolina State University (links) und Prof. Dr. Hazel Grünewald von der ESB Business School sehen interkulturelle Kommunikation als Schlüsselkompetenz für die Zukunft. FOTO: HOCHSCHULE REUTLINGEN

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.