Ein Antrag der WiR-Fraktion zur Raumsituationen an den Reutlinger Schulen sorgt für gereizte Stimmung im Verwaltungsausschuss: Können Schüler des Isolde-Kurz-Gymnasiums in Räumen der Matthäus-Beger-Schule untergebracht werden? Was Verwaltung und Schulleitung dazu sagen.

Die Matthäus-Beger-Schule in der Planie: Können hier in Zukunft auch IKG-Schüler unterrichtet werden? Stadtverwaltung und Schulleitung sagen nein. Foto: Steffen Schanz Die Matthäus-Beger-Schule in der Planie: Können hier in Zukunft auch IKG-Schüler unterrichtet werden? Stadtverwaltung und Schulleitung sagen nein. Foto: Steffen Schanz

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.