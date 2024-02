Gangster, Geiselnahmen und ein Elch: Um all das ging es beim Regionalentscheid des Vorlesewettbewerbs am Samstagnachmittag in der Reutlinger Stadtbibliothek. 13 Sechstklässler lasen in zwei Gruppen - Sieger konnte jedoch nur einer oder eine pro Gruppe werden.

Siegerinnen im Vorlesewettbewerb: links Laura Hermann vom HAP-Grieshaber-Gymnasium Reutlingen, rechts Paula Jauernig vom Friedrich-Schiller-Gymnasium Pfullingen. Foto: Armin Knauer Siegerinnen im Vorlesewettbewerb: links Laura Hermann vom HAP-Grieshaber-Gymnasium Reutlingen, rechts Paula Jauernig vom Friedrich-Schiller-Gymnasium Pfullingen. Foto: Armin Knauer

