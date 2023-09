Sie bieten Angebote für die Schwachen der Gesellschaft - und rufen nun selbst nach Hilfe. Die Geschäftsführer von AWO, Diakonie und Hilfe zur Selbsthilfe berichten im Gespräch mit dem GEA, dass sich ihre finanzielle Lage in den letzten Jahren deutlich verschlechtert hat. Warum das so ist, was die Folgen sind und wie Lösungen aussehen könnten.

Zu wenig Geld im Sparschwein: Die Sozialen Träger in Reutlingen fordern, dass ihre Arbeit und ihre Angebote endlich angemessen gefördert werden. Foto: Peter Kneffel Zu wenig Geld im Sparschwein: Die Sozialen Träger in Reutlingen fordern, dass ihre Arbeit und ihre Angebote endlich angemessen gefördert werden. Foto: Peter Kneffel

