Am Samstag trafen sich Leitungspersonen der Selbsthilfegruppen im Kreis Reutlingen in Orschel-Hagen zur Jahrestagung des Selbsthilfeforums, die der Leitungskreis vorbereitet hatte (von links) Angelika Walter (SHG Rheuma), Maria Luik (Freundeskreis der Suchtkrankenhilfe Hohbuch), Werner Müller (Schlafapnoe), Ute Zeile (Morbus Bechterev), Thomas Egeler (Sucht, Blaues Kreuz) und Elli Maczuga (Leben mit COPD – dauerhaft atemwegsverengender Lungenkrankheit). Foto: Norbert Leister Am Samstag trafen sich Leitungspersonen der Selbsthilfegruppen im Kreis Reutlingen in Orschel-Hagen zur Jahrestagung des Selbsthilfeforums, die der Leitungskreis vorbereitet hatte (von links) Angelika Walter (SHG Rheuma), Maria Luik (Freundeskreis der Suchtkrankenhilfe Hohbuch), Werner Müller (Schlafapnoe), Ute Zeile (Morbus Bechterev), Thomas Egeler (Sucht, Blaues Kreuz) und Elli Maczuga (Leben mit COPD – dauerhaft atemwegsverengender Lungenkrankheit). Foto: Norbert Leister

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.