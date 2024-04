Ein Paradies der Familienunterhaltung soll in der Zwiefalterhof-Passage an der Reutlinger Metzgerstraße entstehen. Familie Motzer plant dort zusätzlich zum City-Bowling, 3D-Minigolf und dem bestehenden Escape Room vier weitere Exit-Spielräume und eine Lasertag-Anlage. Im Herbst soll es losgehen.

Im jetzigen Lager-Verkauf vorn soll der Eingangsbereich für die Lasertag-Arena eingerichtet werden, ins ehemalige Wettbüro hinten kommen die vier neuen Escape Rooms. Foto: dia Im jetzigen Lager-Verkauf vorn soll der Eingangsbereich für die Lasertag-Arena eingerichtet werden, ins ehemalige Wettbüro hinten kommen die vier neuen Escape Rooms. Foto: dia

