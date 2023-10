Die Lokalredaktion kommt am Dienstag, 24. Oktober, 17 bis 18 Uhr mit dem GEA-Mobil nach Rommelsbach. Beim Platz am Laufbrunnen sucht sie das Gespräch mit den Bürgern. Stimmen und Stimmungen wollen die Journalisten einfangen, Optimierungsbedarfe ergründen und mehr über die Lebensqualität in Reutlingens drittgrößter Bezirksgemeinde erfahren.

Felder und Wiesen umsäumen Rommelsbach und künden bis heute von der einstmals landwirtschaftlichen Prägung der drittgrößten Reutlinger Bezirksgemeinde. Foto: Manfred Grohe Felder und Wiesen umsäumen Rommelsbach und künden bis heute von der einstmals landwirtschaftlichen Prägung der drittgrößten Reutlinger Bezirksgemeinde. Foto: Manfred Grohe

