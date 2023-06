GEA-Verleger Valdo Lehari jr. feiert mit Prominenz und Mitarbeitern

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »Er ist ein Hocker. Er wird nicht müde und man kann ihm einfach nichts ablehnen.« So grüßt Günther Oettinger seinen langjährigen Freund Valdo Lehari jr. und ergänzt voller Humor: »Am nächsten Tag sieht er dann aus wie Valdo Lehari senior«. Der Verleger und Geschäftsführer des Reutlinger General-Anzeiger feierte am gestrigen Abend seinen 70. Geburtstag. Motto der Party war, Flug LE-70 sicher zur Landung zu bringen – angelehnt an den Vielflieger Lehari.

Der freundliche und persönliche Gruß von Ex-EU-Kommissar Oettinger war nur eine von vielen lobenden Reden auf den umtriebigen Unternehmer. Der Reutlinger kennt so viele Menschen, nennt sich selber einen »Netzwerker und heimatverbundenen Kosmopoliten«. Das war gestern Abend deutlich zu sehen.

Was zu sehen war: viel Emotionen

Da saß die Wirtschaftsministerin des Landes, Nicole Hoffmeister-Kraut neben ihrem Kabinettskollegen, dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Thomas Strobl und Regierungspräsident Klaus Tappeser. Außerdem Bundestag- und Landtagsabgeordnete, Unternehmer, Studienfreunde und viele Mitarbeiter. Was auch zu sehen war: Emotionen. Denn Valdo Lehari jr. ist ein Familienmensch. Die Familie ist sein Ruheplatz und Kraftzentrum, sagt er immer wieder. Seine beiden Kinder Anne-Catherine und Christian-Valdo ließen es sich am Ehrentag des Vaters nicht nehmen, eine Ansprache zu halten. Es war ein besonderer Moment. Doch davon später mehr.

Fröhliche Stimmung: im Kino begann die Party, der Geburtstagsflug LE-70 war gelandet. Foto: Frank Pieth Fröhliche Stimmung: im Kino begann die Party, der Geburtstagsflug LE-70 war gelandet. Foto: Frank Pieth

Rund 250 Menschen sind an den Burgplatz gekommen, um mit ihrem Chef oder Freund oder Kollegen auf seine Lebensleistung anzustoßen. Und die ist immens. Entsprechend war das Programm. Kein normales Geburtstagsfest, oh nein. Da brauchte es schon einen Geburtstagsflug, um alle einzufliegen. LE-70 landete um 17 Uhr im Kino gegenüber. Dort gab es erst für die Mitarbeiter, dann für die externen Gäste einen Radiobeitrag und danach ein Film – Kino eben.

Auftakt machen die Kinder

Sie amüsierten sich alle sehr über »Hitverdächtig! 70 Jahre. Radio Lehari«, das Moderator Oliver Ostermann als einen Beitrag »für einen der Besten im Südwesten« angekündigt hat und in dem eben jener Oettinger sein Grußwort sprach. Der Film blickte auf die 125-Jahr-Feier des GEA zurück, sollte Brückenschlag und Zeitreise zugleich sein. Damals wie heute der trockene Kommentar Leharis: »Ohne Leser kein Jubiläum«. Und ohne Grußworte kein runder Geburtstag. Den Auftakt machten seine beiden Kinder. Christian Valdo erzählte die Geschichte des Vaters aus seiner Sicht, auch wie er seine Mutter kennengelernt hatte – beim Radio. »Du hast die möglichst beste Chance genutzt, als Du meine Mutter kennengelernt hast.« Dabei brach dem Sohn die Stimme. Wie emotional. Er habe gesagt, das sei seine beste Mitarbeiterin gewesen. »Papa, wir können das bestätigen.«

Hm, lecker. Am Büfett gab’s große Auswahl. Foto: Steffen Schanz Hm, lecker. Am Büfett gab’s große Auswahl. Foto: Steffen Schanz

»Sein Rat hat mir geholfen, meinen Weg im Leben zu finden«

Tochter Anne-Catherine bezeichnete ihren Vater als ein Mann von außergewöhnlicher Stärke, Weisheit und Güte und ebenso als herausragenden Unternehmer. »Er hat mir gezeigt, dass Erfolg nicht nur aus beruflichem Aufstieg besteht, sondern auch darin, seine Familie zu lieben und zu unterstützen. Sein Rückhalt und sein Rat haben mir geholfen, meine eigenen Träume zu verwirklichen und meinen Weg im Leben zu finden«. Dann gab die Tochter dem Vater noch einen Rat auf den Weg. »Nimm Dir Zeit für das, was wichtig ist. Für die Menschen, die Dir wichtig sind. Denn Zeit ist endlich, vergiss das nicht.« Ein sichtlich glücklicher und zufriedener Valdo Lehari jr. stellte sich ans Mikro und bedankte sich bei allen, ganz besonders bei seiner Frau und den Kindern. »Es macht so Freude und Spaß mit ihnen. Unsere beiden Kinder sind einfach großartig. Dafür bin ich unendlich dankbar«. Vor den Grußworten des neuen Vorstandsvorsitzenden des Bundesverbands der Zeitungsverleger (BDZV), Stefan Hielscher, vor Ex-Chefredakteur Christoph Irion, vor dem Geschäftsführer des Südwestdeutschen Verlegerverbandes (VSZV) Dr. Holger Paesler, vor dem kommissarischen GEA-Chefredakteur Christoph Fischer war das ein Moment der feuchten Augen. Und natürlich gab es auch Geschenke.

Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut und Innenminister Thomas Strobl waren ebenso Gäste auf der Geburtstagsparty wie viele andere Unternehmer, Freunde, Politiker aus Bund und Land. Foto: Frank Pieth Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut und Innenminister Thomas Strobl waren ebenso Gäste auf der Geburtstagsparty wie viele andere Unternehmer, Freunde, Politiker aus Bund und Land. Foto: Frank Pieth

Vom BDZV ein gemaltes Porträt, vom GEA eine Fotocollage mit seinem Großvater Eugen Lachenmann und das Fenster eines Airbusses und von Helmut Haussmann? Golfbälle, »Weil er immer so viele verloren hat, noch mehr als ich.« Wie viele waren es? »Als Schwabe bin ich an die Obergrenze gegangen: drei«, sagte der Ex-Wirtschaftsminister und lachte wie ein kleiner Bub. Und was hat er gesagt? »Das kann man wirklich brauchen. Man kriegt ja sonst immer so viel Gruscht g’schenkt.« (GEA)