Weil demnächst Europa- und Kommunalwahlen sind, hat Fridays for Future auch in Reutlingen daran erinnert, dass es darauf ankomme Klimaschutz zu wählen.

Fridays for Future trotzt dem Dauerregen. Über Hundert machen beim Demozug durch die Reutlinger Fußgängerzone mit. Foto: Stephan Zenke Fridays for Future trotzt dem Dauerregen. Über Hundert machen beim Demozug durch die Reutlinger Fußgängerzone mit. Foto: Stephan Zenke

