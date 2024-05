Aktuell Jubiläum

Freies Kinderhaus Reutlingen wird 50: Ein Mikrokosmos für die Kleinen

50 Jahre wird das Freie Kinderhaus Reutlingen in der Krämerstraße alt. Und lädt am 8. Juni zum Tag der offenen Tür ein. In einem halben Jahrhundert hat sich in den Räumlichkeiten viel getan, der Geist ist aber noch der gleiche, wie in den Gründungsjahren. Und er soll es bleiben.