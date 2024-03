Fragen über die Fastenzeit beantworten und Preise gewinnen

In der Fastenzeit verzichten manche vollkommen auf feste Nahrung. Erlaubt sind nur noch Säfte und Suppen.

REUTLINGEN. Von Aschermittwoch bis Karsamstag besinnen sich Christen in der Fastenzeit auf das Leiden und Sterben Jesu Christi. Viele nutzen die Tage bis zum Osterfest, um sich in Verzicht – etwa Alkohol-, Süßigkeiten- oder Fleischabstinenz – zu üben und mit Gewohnheiten zu brechen. Der eine oder andere hofft, überflüssige Pfunde zu verlieren. Wieder andere versprechen sich einen positiven Effekt für ihre Gesundheit oder wollen sich in Selbstdisziplin üben.

Passend zur Fastenzeit verlost der Reutlinger General-Anzeiger 4x Detox Fußpflaster, 3x das Buch »Ganzheitlich entgiften und entschlacken« und 3x das Buch »Heilfasten: Mein 7-Tage-Programm«. Viel Glück!

