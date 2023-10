Aufatmen im Reutlinger Klinikum am Steinenberg und im ganzen Kreis: Die Frühchenstation, auch die für extrem Frühgeborene, bleibt bestehen. Ärzte, Krankenhausleitung und der Verein Frühchen e.V. erklären, was das bedeutet.

