Sensible Annäherung an ein Tabu-Thema: Schwarz-Weiß-Fotografien im Reutlinger Haus der Volkshochschule holen den Alltag und die Not von Zwangsprostituierten aus der Grauzone ins Licht. Die Frauen kommen dabei auch zu Wort.

Zitate ergänzen die Fotografien in der »Gesichtslos«-Ausstellung: »Viele sind verliebt in ihren Zuhälter«, erklärt da etwa eine der Prostituierten. Bringe sie nicht genügend Geld, werde sie bestraft. Foto: dia Zitate ergänzen die Fotografien in der »Gesichtslos«-Ausstellung: »Viele sind verliebt in ihren Zuhälter«, erklärt da etwa eine der Prostituierten. Bringe sie nicht genügend Geld, werde sie bestraft. Foto: dia

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.