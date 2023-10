Fehlalarm in Reutlinger Fußgängerzone: Fünf Feuerwehrautos sorgen für Aufsehen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Aufregung in der Reutlinger Altstadt am Mittwochmittag: Um kurz nach 12 Uhr bog plötzlich ein Feuerwehrauto nach dem anderen mit lautem Sirenengeheul in die Wilhelmstraße ein. Die großen Löschfahrzeuge bahnten sich ihren Weg durch die zahlreichen Menschen in der Fußgängerzone der Stadt, die dort gerade ihre Mittagspause verbrachten oder zum Einkaufen und Flanieren unterwegs waren. Die Passanten wunderten sich doch sehr, was auf einmal los war. Viele machten Fotos und Videos von dem Schauspiel, während sich die Feuerwehrautos zwischen Weibermarkt vor der Marienkirche und dem Lindenbrunnen platzierten.

Doch die Aufregung legte sich bei allen schnell wieder. Nirgendwo war Rauch zu sehen oder riechen. Die Sirenen verstummten, die Einsatzkräfte der Feuerwehr stiegen entspannt aus ihren Fahrzeugen aus. Keine Anzeichen von Löscharbeiten. Am Weibermarkt, wo ein Polizeiauto angehalten hatten, unterhielten sich zwei Polizisten lachend. Von ihnen erfuhr der GEA: »Es war nur ein Fehlalarm«

Um Punkt 12 Uhr war bei der Integrierten Leitstelle der Feuerwehr Brandalarm ausgelöst worden, bestätigte ein Polizei-Pressesprecher auf GEA-Anfrage. In welchem Gebäude der Fehlalarm ausgelöst worden war, darüber konnte er jedoch keine Angaben machen. Um 12.20 Uhr war das Spektakel in der Innenstadt dann auch schon wieder vorbei. Ein Feuerwehrauto nach dem anderen manövrierte sich durch die Schaulustigen hindurch aus der Wilhelmstraße heraus. (GEA)