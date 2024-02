Was soll eigentlich diese ganze Narretei bei der Fasnet in Reutlingen und der Region. Der GEA gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Die Narrenzunft Krautscheißer aus Unterhausen beim Umzug in Betzingen. Foto: Frank Pieth Die Narrenzunft Krautscheißer aus Unterhausen beim Umzug in Betzingen. Foto: Frank Pieth

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.