Der brutale Angriff auf einen Taxifahrer in einem Reutlinger Teilort im Juni 2023 ist vor dem Landgericht in Tübingen als versuchter Totschlag angeklagt. Der 24-Jährige legt ein Geständnis ab und gibt Drogen und Alkohol die Schuld für den Gewaltexzess.

Das Tübinger Landgericht. FOTO: PIETH Das Tübinger Landgericht. FOTO: PIETH

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.