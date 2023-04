Eric Gumah war 2003 Aushilfslehrer an der Auchtertschule in Degerschlacht und hat Montessori in seiner Heimat Ghana etabliert.

Voll konzentriert: Kinder an der Gumyoko-Schule lernen in der freien Arbeit mit Montessori-Materialien. FOTO: PR Voll konzentriert: Kinder an der Gumyoko-Schule lernen in der freien Arbeit mit Montessori-Materialien. FOTO: PR

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.