Die Letzten der Sommersaison: Heidel- und Erdbeeren aus regionalem Freilandanbau - hier von den beiden Beschickerinnen Britta Kuhn und Alexandra Lang in die Kamera gehalten - gibt es jetzt nur noch als Nachzügler. Foto: Steffen Schanz Die Letzten der Sommersaison: Heidel- und Erdbeeren aus regionalem Freilandanbau - hier von den beiden Beschickerinnen Britta Kuhn und Alexandra Lang in die Kamera gehalten - gibt es jetzt nur noch als Nachzügler. Foto: Steffen Schanz

