Eine gute Zeit für den Fahrradkauf

Reutlingen.Schlank sein wollen alle. Jetzt hat der Wunsch nach Leichtigkeit die Hersteller von E-Bikes erfasst. "Das ist weiterhin ein klarer Trend in diesem Jahr – >leicht< kommt immer mehr", sagt Luca Bendrin, Verkaufsleiter des aet E-Bike-Center im Reutlinger Industriegebiet West. Bei dem auf E-Bikes spezialisierten Fahrradhändler sind alle wichtigen Hersteller von Leichtmotoren im Programm – Bosch, Mahle, Fazua und TQ. So schreibt zum Beispiel Bosch über die in Reutlingen entwickelten, nur zwei Kilogramm wiegenden Systeme: "Mit der Performance Line SX bringen wir eine sportliche Drive Unit auf den Markt, die leichter und kompakter ist als alle, die wir bisher entwickelt haben. Für Light eMTBs, eGravel- und eUrban Bikes." Entsprechend sieht das Portfolio des aet E-Bike-Center aus: Vorrätig sind Mountainbikes (E-MTB), Trekkingräder, City-Räder, Rennräder (Road-E-Bikes), Kompakträder und Gravelbikes. Gravelbikes sind Rennräder mit dickeren Reifen, die sich auch für Schotterpisten eignen. Im Programm sind renommierte Hersteller wie Haibike, Winora, Scott, Bergamont, Flyer und Corratec. Neu im Angebot ist ab Sommer Ghost Bikes. Hunderte Modelle präsentiert das Unternehmen auf 1.000 Quadratmetern Verkaufsfläche. Mit allem Zubehör, welches für das Radfahren nötig ist: Helme, Schlösser, Reifen, Taschen, Rucksäcke, Kleidung und vieles mehr

Großer Lagerverkauf

Selten war das Angebot für Kundinnen und Kunden so groß. »Jetzt ist die beste Zeit, ein Fahrrad zu kaufen, die Auswahlmöglichkeiten sind groß, die Preise reduziert«, sagt Luca Bendrin. Zudem ist am Freitag, 22. März, und am Samstag, 23. März, ein Lagerverkauf mit vielen attraktiven Angeboten für den Saisonstart. Der Fahrradhändler feiert in diesen Tagen einen runden Geburtstag: Vor fünf Jahren startete er mit seinem Geschäft an der Emil-Adolff-Straße, 2021 zog er in die aktuellen Räume in der Markwiesenstraße 5. Eine Filiale gibt es in Münsingen, die sich an der Dottinger Straße befindet. Das aet E-Bike-Center ist eine Tochtergesellschaft der aet Autoersatzteile GmbH, Reutlingen. Zur Unternehmensgruppe gehört ferner das aet Akku-Center, das auf Verkauf und Reparatur von Akkus spezialisiert ist – und zwar nicht nur auf die Akkus von E-Bikes, son[1]dern auch auf die Akkus von Elektrogeräten und vielen anderen Bereichen

Präsentiert werden Hunderte E-Bikes für alle Ansprüche Foto: PR

Mehr als nur die Auswahl

Mit zwei Besonderheiten, so Bendrin, hebe sich der EBike-Spezialist vom Marktumfeld ab. Zum einen bietet er die Möglichkeit, Beratungstermine online oder telefonisch zu buchen. »Zum andern ist der Fahrradkauf weit mehr als nur die Auswahl eines Rads nach Design oder Preis. Im aet E-Bike-Center legen wir besonderen Wert auf die individuelle Anpassung des Fahrrads an die Bedürfnisse und die Anatomie unserer Kunden. Ein entscheidender Schritt in diesem Prozess ist die präzise Vermessung, die sicherstellt, dass das Fahrrad nicht nur den ästhetischen Vorlieben entspricht, sondern auch ergonomisch optimal für den Fahrer ist,« erläutert Luca Bendrin.

Reparaturarbeiten gehören zum Angebot des Fachgeschäfts. Foto: PR

Individuelle Anpassung Die Vermessung beginnt mit einem innovativen Konzept namens »Smartfit Q4«. Dieses professionelle System erfasst äußerst präzise alle relevanten Körperdaten und die spezifischen Maße des Fahrrads. Der Fokus liegt dabei darauf, mögliche Unannehmlichkeiten und Schmerzen, insbesondere im Rücken und an den Handflächen, von Anfang an zu vermeiden. Der E-Bike-Spezialist hebt hervor, dass Fahrradfahren nicht nur eine Freizeitaktivität ist. Das Rad werde oft täglich und auf längeren Strecken genutzt. Daher sei es für von höchster Bedeutung, dass das Fahrrad perfekt zum Fahrer passt. Zusätzlich bietet das aet E-Bike-Center eine Sitzknochen- und Griffweitenvermessung mit dem bewährten System »SQlab« an. Diese spezifische Vermessung ermöglicht es, die ideale Sattelbreite und Griffweite zu ermitteln. Denn wie ein maßgeschneiderter Schuh sitzen sollte, so sollte auch der Sattel perfekt an die individuellen Bedürfnisse angepasst sein. Bendrin: »Wir sind stolz darauf, unseren Kunden nicht nur hochwertige Fahrräder anzubieten, sondern auch eine umfassende Beratung und Vermessung für ein optimales Fahrerlebnis zu gewährleisten.« Auf Basis dieser Daten spricht der Verkäufer dann Empfehlungen für ein Modell aus. Sofern sich der Kunde bereits entschieden hat, ist das »Bikefitting« gleich der nächste Schritt. Dabei stellen die Radprofis die ideale Lenker- und Sattelposition auf Basis der Messdaten ein. Die Vermessung mithilfe von Smartfit Q4 ist im Rahmen des E-Bike-Kaufs kostenlos. Etwas Zeit sollte der Käufer jedoch mitbringen. Daher ist eine Terminvereinbarung sinnvoll.

Reparaturen aller Marken

Im aet E-Bike-Center wird nicht nur eine breite Palette an E-Bikes angeboten, sondern auch ein umfassender Werkstattservice bereitgestellt. Olaf Kerstädt, der Werkstattleiter, betont die Expertise der qualifizierten Mechaniker, die Reparaturen für Fahrräder aller Marken durchführen. Mit vereinbartem Termin ist das Fahrrad in der Regel bereits nach einem Arbeitstag wieder einsatzbereit. Zusätzlich bietet das Zentrum im Großraum Reutlingen sogar einen bequemen Abhol- und Bringservice an, um den Kunden ein Höchstmaß an Service und Komfort zu bieten.

Beim Bikefitting werden Lenker und Sattel ideal eingestellt Foto: PR

Leasing über den Arbeitgeber

Zu den großen Dienstleistungsthemen im Fahrradhandel gehört das Leasing. »Wir haben alle großen Leasinggeber im Programm«, sagt Luca Bendrin. Leasing laufe immer über den Arbeitgeber. Hier zeige sich, dass die Verkäufe von Rädern ohne Motor zugunsten von E-Bikes zurückgehen. Das E-Bike sei oft eine Alternative zum Auto, ein Verkehrsmittel, um damit zur Arbeit zu fahren. »Die Rad-Infrastruktur könnte aber noch verbessert werden«, ergänzt Bendrin. Leasingfahrräder erfordern einen regelmäßigen Kundendienst, der üblicherweise von der Leasinggesellschaft übernommen wird, ebenso die Kosten für Verschleißteile. Auch wenn ein Fahrrad nicht geleast ist, besteht die Option, eine Verschleißversicherung direkt bei aet abzuschließen. Für sportive Fahrer, die erstmals auf ein E-Bike umsteigen, sei der eingangs genannte Trend zum Leichtrad perfekt. Aber es gibt noch mehr technische Innovationen, die das E-Bike attraktiv machen sollen. Ein Trend, der langsam wiederkommt, ist der Hinterradmotor. »Die Kraft entfaltet sich direkt am Rad. Das bedeutet weniger Verschleiß«, erläutert Olaf Kerstädt. Das aet E-BikeCenter sei hier mit allen Antriebsarten und allen Motorenherstellern breit aufgestellt. Für Aufmerksamkeit in der E-Bike-Welt sorgt auch der neue Pinion-Mittelmotor, bei dem das Getriebe im Motor sitzt. Zusammen mit einem Riemenantrieb ist das System sehr wartungsarm. Preislich befinde sich dieser Motor eher im oberen Bereich, meint Luca Bendrin. Olaf Kerstädt ergänzt: »Es gibt eben für jeden Kundentyp ein E-Bike – vom Gelegenheits- bis zum Extremradler.«

Auch Zubehör sowie Service- und Reparaturarbeiten gehören zum Angebot des Fachgeschäfts. Foto: PR

