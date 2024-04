In Rappertshofen geht was: Bei der Bürgerinformation zu anstehenden Veränderungen kamen Bewohner mit Behinderung ebenso wie Mitarbeiter, Nachbarn aus Orschel-Hagen, Jugendliche, Gemeinderätinnen, Stadtentwickler und Verwaltungsangestellte zu Wort.

Sebastian Geiger (Mitte, im weißen Hemd) und andere Vertreter der Stadt Reutlingen und der Stadtentwickler im Gespräch mit Bewohnern des Pflegeheims in Rappertshofen, Nachbarn und künftigen Nutzern des neu zu entwickelnden Areals. Foto: Claudia Reicherter Sebastian Geiger (Mitte, im weißen Hemd) und andere Vertreter der Stadt Reutlingen und der Stadtentwickler im Gespräch mit Bewohnern des Pflegeheims in Rappertshofen, Nachbarn und künftigen Nutzern des neu zu entwickelnden Areals. Foto: Claudia Reicherter

