Ein Fest für Glauben und Mitmenschlichkeit in Reutlingen

REUTLINGEN. Mehr als 1.000 Menschen haben sich bei der ersten Open-Air-Veranstaltung der evangelischen Allianz auf dem Marktplatz Reutlingen versammelt, um gemeinsam ihren Glauben an Jesus Christus zu feiern sowie ihre Erfahrungen mit anderen zu teilen. Eingeladen hatten 15 christliche Gemeinden aus Landes- und Freikirchen in Reutlingen, die über die evangelische Allianz seit Jahrzehnten miteinander verbunden sind.

Über 50 ehrenamtliche Mitarbeiter sowie Gemeindepfarrer und Pastoren sorgten für ein abwechslungsreiches Programm. So waren nicht nur Menschen dabei, die gezielt zu dieser Veranstaltung kamen. Auch Passanten und die Gäste der Außengastronomie auf dem Marktplatz verfolgten das Geschehen und wurden mit einer Geschenktasche bedacht.

Persönliche Lebensgeschichten

Nach einem Gottesdienst, in dem Pastor Marcel Locher anhand von praktischen Lebensbeispielen der Frage nachging: »Kennst Du Jesus?« erzählten Menschen aus ihrer persönlichen Lebensgeschichte. Anschließend wurden Poetry-Slam und Theatereinlagen aufgeführt sowie verschiedene christliche und soziale Projekte vorgestellt, wie zum Beispiel die Initiative Sarai, die sich um Prostituierte in Reutlingen kümmert. Besondere Aufmerksamkeit fand der Beitrag einer Tanzgruppe unter Leitung von Marion Rüdinger. Kaffee und Kuchen vom Verein Hub, der auch das Café Nikolai in der City-Kirche betreibt, Spielangebote und Programme für Kinder und ein Segnungszelt für persönliche Gespräche und Gebete vervollständigten das Bild.

Die Initiatoren, wie zum Beispiel Pastor Christoph Klaiber, betonten, dass der Glaube an Jesus Christus immer auch die Zuwendung zu den Mitmenschen bedeute. Der Marktplatz als zentraler Veranstaltungsort sei bewusst gewählt worden, um zu signalisieren, dass den Christen die Menschen dieser Stadt – einschließlich ihrer Verantwortungsträger – wichtig seien. OB Thomas Keck sagte, wie wichtig Freiheit und Demokratie in der heutigen Zeit sind. Er zeigte sich dankbar dafür, dass Menschen für Frieden und Zusammenhalt der Gesellschaft in Reutlingen beten und ihren Glauben auch engagiert im Umgang mit ihren Mitmenschen leben.

Die fröhliche Stimmung, die positive Resonanz vieler Besucher sowie das harmonische Miteinander der Mitwirkenden inspirierte die Veranstalter zu dem Gedanken, das Fest trotz monatelanger Vorbereitung zu wiederholen. (eg)