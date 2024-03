Earth Hour: In Reutlingen geht Samstag das Licht aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Stadt und der Landkreis Reutlingen beteiligen sich am Samstag, 23. März, an der Earth Hour. Der WWF ruft zum 18. Mal Menschen auf der ganzen Welt dazu auf, mit der Aktion »Earth Hour – Deine Stunde für die Erde!« um 20.30 Uhr für eine Stunde das Licht auszuschalten. Mit der Earth Hour fordern Menschen, Städte und Unternehmen weltweit mehr Einsatz für den Klimaschutz und stellen sich hinter die demokratischen Grundwerte des friedlichen und bunten Miteinanders. Bekannte Bauwerke stehen dann wieder in symbolischer Dunkelheit, darunter Wahrzeichen wie das Brandenburger Tor, der Big Ben in London oder die Christusstatue in Rio de Janeiro.

Straßen und öffentliche Gebäude

Nach großer Beteiligung in den vergangenen Jahren machen auch dieses Jahr wieder viele Städte und Gemeinden im Landkreis Reutlingen mit. Bad Urach, Engstingen, Lichtenstein, Metzingen, Münsingen, Pliezhausen, Reutlingen, Walddorfhäslach und Wannweil sind dabei. Dort, wo nicht ohnehin schon die Beleuchtung ausgeschaltet ist, werden weitere öffentliche Gebäude in Dunkelheit gehüllt oder die Straßenbeleuchtung abgeschaltet.

Landrat Dr. Ulrich Fiedler betont: »Nach einem weiteren Jahr der Extreme, von neuen Temperaturrekorden bis hin zu Überflutungen, einem Jahr mit vielen Krisen, Konflikten und Kriegen, ist die Earth Hour 2024 ein wichtiger Moment, um mehr Klimaschutz einzufordern und sich für die Demokratie stark zu machen.«

Deshalb ruft der Landkreis alle dazu auf, sich zu beteiligen: Jeder kann am 23. März, um 20.30 Uhr, mit dem symbolischen Lichtausschalten in den eigenen vier Wänden ein Zeichen setzen.

»Deine Stunde für die Erde« ist das Motto

Auch Reutlingen ist bei der Abstimmung per Lichtschalter für den Erhalt des Planeten mit von der Partie. In diesem Jahr steht die »Earth Hour« unter dem Motto »Deine Stunde für die Erde!« In den vergangenen Jahren haben sich Tausende Städte in 192 Ländern beteiligt.

Allein in Deutschland haben letztes Jahr 579 Städte und Gemeinden teilgenommen. In Reutlingen geht an folgenden Gebäuden die Außenbeleuchtung aus: Friedrich-List-Gymnasium, Tübinger Tor, Gartentor, Eisturm, Stadtmauer, Spendhaus, Heimatmuseum, Naturkundemuseum, Spitalhof, Marienkirche, Nikolaikirche. Auch die Gönninger Kirche ist bei dieser Aktion dabei. Weitere Infos sowie ein Anmeldelink zur »Earth Hour« gibt es online. (eg)