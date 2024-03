Diese Konzerte sind kommende Woche in Reutlingen und der Region geboten

Die Band Supercharge eröffnet am Donnerstag im Jazzclub in der Mitte das Festival »Jazzfrühling«

REUTLINGEN. In der kommenden Woche können Musikliebhaber in Reutlingen und Region bei verschiedenen Live-Auftritten auf ihre Kosten kommen. Die Pop-, Rock- und Jazzkonzerte bieten dabei ein breites Repertoire für verschiedene Geschmäcker. Ein Überblick, welche Künstler oder Bands in welchen Locations auftreten.

Reutlingen

Sascha Kommer. Der junge Jazz- und Swing-Pianist und Sänger aus Pliezhausen widmet sich dem Boogie-Woogie und Hotjazz der 1930er- und 40er-Jahre. Am Montagabend um 19.30 Uhr lädt der Pappelgarten zu einem Solokonzert, das reichlich Stimmung verspricht.

Plug’n’Play. Seit 2018 spielen die drei jungen Musiker Jogi, Mark und Lewin in einer gemeinsamen Rockband und kreieren gemeinsam mit Drummerin Anni ihren eigenen, ganz individuellen Sound. Am Donnerstag, 7. März, 19.30 Uhr, kommt das Rockquartett in den Pappelgarten.

Supercharge. Der in Liverpool geborene Saxofonist, Leadsänger und Bandleader Albie Donnelly startete seine Karriere als Studiomusiker in London bei Produktionen mit The Boomtown Rats. Am Donnerstag, 7. März, 20 Uhr, eröffnet Donnelly mit seiner Band im Jazzclub in der Mitte den diesjährigen Jazzfrühling.

Tübingen

Acoustic Storm. Die Konzertreihe »Storm Legends« mit Sänger und Gitarrist Jürgen Sturm und seiner Ehefrau Mary Jane präsentiert am Montag, 4. März, 20 Uhr, im Hauptbahnhof einen Abend mit zahlreichen Rocklegenden und deren unschlagbaren Hits.

Olicía. Die beiden Multiinstrumentalistinnen entwerfen mit dem Umgang ihrer Stimmen und durch die Verwendung von Loops und Effekten einen eigenen Klangkosmos. Anna-Lucia Rupp und Fama M’Boup präsentieren ihr Potpourri verschiedener Techniken am Mittwoch, 6. März, 20.30 Uhr, im Club Voltaire.

Wildermuth Bigband meets SWR Big Band. Musiker der SWR Big Band probten mit der Schul-Bigband für einen gemeinsamen Auftritt und das Ergebnis mehrerer Workshops präsentieren die beiden Jazzbands am Donnerstag, 7. März, 19 Uhr, im Sparkassen Carré.

Tübinger Song Slam. Fünf Musiker treten am Donnerstag, 7. März, 20 Uhr, mit selbst geschriebenen Songs in gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre auf der Club-Voltaire-Bühne gegeneinander an und die Publikumsjury entscheidet, wer bis ins Finale vorstößt und am Ende den goldenen Blumentopf gewinnt. (jüsp/pr)