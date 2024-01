Deutlich mehr Passanten auf der Reutlinger Wilhelmstraße unterwegs

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der Reutlinger Weihnachtsmarkt war erfolgreich. Das kann man so sagen. Trotz des oft beklagten schlechten Wetters mit tagelangem Regen nach anfänglicher Kälte mit heftigen Schneefällen in der Adventszeit des gerade abgelaufenen Jahres 2023. Belegen lässt sich diese Einschätzung mit den jüngsten Erhebungen des Reutlinger Stadtmarketings. Absolute Zahlen interessieren Sebastian Thiel, den stellvertretenden Geschäftsführer der Stadtmarketing und Tourismus Reutlingen GmbH, kurz StaRT, dabei weniger. Die gäben kein genaues Bild ab, sagt er. »Uns interessiert bei der Frequenzmessung insbesondere die relative Veränderung zu anderen Wochentagen, Aktionen, Jahren.«

Seine Auswertung von sechs Zählstellen in der Innenstadt zwischen Herbst und Ende des Jahres zeigt: In der Woche, als am 22. November der Weihnachtsmarkt begann, nahm das Passantenaufkommen bis Weihnachten deutlich zu. Um fast 80 Prozent im Vergleich zur Vorwoche. »Inwiefern die Passantenzunahme dem Weihnachtsmarkt, dem Weihnachtsgeschäft oder beidem zuzurechnen ist, lässt sich natürlich schwer sagen«, erklärt Thiel. Fest steht: Die Kurve der Innenstadt-Besucherzahlen geht im November steil nach oben und bleibt dann relativ hoch. Grob geschätzt kann man von gut 350.000 Leuten pro Woche in der oberen Wilhelmstraße ausgehen. Speziell in der Woche zwischen dem 11. und 17. Dezember zeigt die Statistik noch mal einen weiteren Ausschlag nach oben. »Im Vergleich zu den Herbstwochen war da die Hölle los«, sagt Thiel.

Doppelt so viele Passanten während des Weihnachtsmarkts

Zur Verdeutlichung, wie attraktiv der Weihnachtsmarkt ist, hat er zusätzlich Passantenmessungen in der oberen Wilhelmstraße einzeln in beide Laufrichtungen ausgewertet. »Hier verdoppeln sich nahezu die Frequenzzahlen während des Weihnachtsmarkts«, erklärt Thiel. Besucher, die jedoch etwa vom Parkhaus Obere Wässere zum Albtorplatz mit seinem Nikolausdorf kamen, sind in diesen Zählungen nicht erfasst. Und auch darüber, wie viel Geld die Besucher in den Geschäften, Gaststätten oder an den Buden der Standbetreiber liegen lassen, sagt diese Statistik natürlich nichts.

Wichtig fürs Stadtmarketing: Seit der »Corona-Delle« sind die Menschen wieder in der Innenstadt unterwegs, und zwar mehr noch als zuvor. »Die Stadt ist wieder attraktiv«, freut sich Thiel. Genau genommen verzeichnete man in der Adventszeit 2023 »die größte Frequenz seit Beginn der Messungen 2017«. Auch im Oktober zum verkaufsoffenen Sonntag mit Sicherheitstag hatte das Stadtmarketing eine kleine Spitze mit 30.000 bis 40.000 mehr Besuchern als an einem normalen Einkaufstag verzeichnet. All das heiße aber nicht, dass es dem Handel so gut gehe wie vor Corona, erklärt der StaRT-Vize-Chef. (dia)