Seit Ende November holen die Technischen Betriebsdienste Reutlingen (TBR) Schnittgut an den Straßen in Reutlingen-Orschel-Hagen nicht ab. Die Wohnungsgesellschaft GWG müsste die TBR beauftragen.

Pflanzen in Mülltüten, ganze Weihnachtsbäume: So nimmt die TBR Schnittgut nicht mit. FOTO: PIETH Pflanzen in Mülltüten, ganze Weihnachtsbäume: So nimmt die TBR Schnittgut nicht mit. FOTO: PIETH

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.