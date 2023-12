Die Ausstellung »Eintauchen! Auftauchen! Bäder und Baden in Reutlingen« vom 2. Dezember bis zum 1. April 2024 im Heimatmuseum begibt sich auf Spurensuche zu den Ursprüngen des modernen Badevergnügens in der Achalmstadt und seiner Entwicklung bis heute. Sie spürt längst vergessenen Bademoden und Badeorten nach, beschäftigt sich aber auch mit nicht realisierten Bäderplänen.

Museumsleiter Christian Rilling, Eva Bissinger, Anke Bächtiger, Marisse Hartmut und Sven-Jan Reinacher tauchen ein ins Reutlinger Badevergnügen Foto: Jürgen Spieß Museumsleiter Christian Rilling, Eva Bissinger, Anke Bächtiger, Marisse Hartmut und Sven-Jan Reinacher tauchen ein ins Reutlinger Badevergnügen Foto: Jürgen Spieß

