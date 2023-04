Schwarz-weiße Herrenrunde: Das Bild aus der Zeit um 1971 zeigt den letzten Kreistag vor der Kreisreform. In der ersten Reihe steht Lisel Zweigle rechts neben Landrat Gerhard Müller. REPR0/FOTO: KREISARCHIV REUTLINGEN Foto: Gea Schwarz-weiße Herrenrunde: Das Bild aus der Zeit um 1971 zeigt den letzten Kreistag vor der Kreisreform. In der ersten Reihe steht Lisel Zweigle rechts neben Landrat Gerhard Müller. REPR0/FOTO: KREISARCHIV REUTLINGEN Foto: Gea

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.