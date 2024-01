Das plant Landrat Ulrich Fiedler im neuen Jahr 2024

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der neue Radweg von Reutlingen-Mittelstadt nach Bempflingen wird freigegeben, die Baufortschritte des neuen Landratsamts schreiten voran und ein Doppelhaushalt für 2024/25 steht an - das alles ist für den Landkreis Reutlingen für 2024 geplant. Landrat Ulrich Fiedler wünscht den Bürgern in seiner Neujahrsrede einen guten Start in ins neue Jahr:

"Liebe Bürgerinnen und Bürger,

im Namen der gesamten Landkreisverwaltung, aber auch ganz persönlich wünsche ich Ihnen ein frohes neues Jahr und selbstverständlich Gesundheit für Sie, Ihre Familien und Ihre Freundeskreise.

Ein neues Jahr liegt vor uns - ein neues Jahr, das wir gemeinsam gestalten und in dem wir gemeinsam für unseren Landkreis zupacken können. Sicherlich, auch 2024 begleiten uns multiple Krisen, deren Folgen von uns getragen werden müssen. Ich bin aber davon überzeugt, dass wir mit Respekt, mit Toleranz und mit konsensorientiertem Handeln die in diesem Jahr anstehenden Herausforderungen meistern werden - auch wenn es nicht immer einfach sein wird.

Freigabe der Kreisstraße K 6715/K 1238

Was tun wir als Landkreisverwaltung, um die Aufgaben des Jahres 2024 anzugehen? Die Antwort ist: vieles! Einiges werde ich im Folgenden benennen, alles, das ist vielleicht die beste Botschaft meiner Neujahrsgrüße, würde zum Glück den Rahmen sprengen.

Gleich im Januar können wir die Verkehrsfreigabe der Kreisstraße K 6715/K 1238 mit Radweg von Reutlingen-Mittelstadt nach Bempflingen begehen - ein Gemeinschaftsprojekt, das wir mit dem Landkreis Esslingen durchgeführt haben. Wir haben im Januar 2023 Jahres mit den Baumaßnahmen begonnen, um die Verkehrsverhältnisse und die Verkehrssicherheit deutlich zu verbessern. Bereits im Januar 2024 können wir die Verkehrsfreigabe ermöglichen, lediglich ein paar Restarbeiten sind noch zu leisten.

Nachhaltige Mobilität

Als Landkreisverwaltung haben wir die Aufgabe, unseren Landkreis für Sie so zu gestalten, dass er attraktiv, dass er zukunftsfähig und dass er nachhaltig ist. Denn wir wollen, dass nicht nur Sie, sondern auch künftige Generationen hier gerne leben möchten. Wir tun das, indem wir unter anderem einen Doppelhaushalt für die Jahre 2024/2025 aufgestellt haben, der Generationengerechtigkeit anstrebt. Gleichzeitig setzen wir uns für eine nachhaltige und zukunftsfähige Mobilität in unserem gesamten Landkreis ein und wir treiben beispielsweise die Digitalisierung im Landkreis, aber auch in unserer Verwaltung massiv voran.

Als Landkreisverwaltung ziehen wir uns in diesen schwierigen Zeiten nicht zurück, sondern übernehmen Verantwortung und investieren antizyklisch. So werden wir im Doppelhaushalt rund 83,7 Mio. Euro für unseren Neubau aufbringen - die Baufortschritte können Sie beinahe täglich sehen, wenn Sie an der Baustelle vorbeikommen. Für den Bereich Bildung und Schulen haben wir knapp 12,2 Mio. Euro eingeplant, für Mobilität wenden wir 12,6 Mio. Euro auf und in die Gesundheitsversorgung im Landkreis investieren wir 8 Mio. Euro.

Tägliche Daseinsvorsorge

Liebe Bürgerinnen und Bürger, bei diesen beispielhaften Zahlen geht es nicht darum, Sie zu langweilen, sondern zu zeigen, dass wir als Landkreisverwaltung täglich an der Daseinvorsorge arbeiten. Dass wir dabei mit unseren Entscheidungen nicht immer auf Verständnis stoßen, ist uns klar. Dass auch wir manchmal an den vorgegebenen Abläufen und bürokratischen Hürden knabbern, das kann ich Ihnen versichern. Auch daran arbeiten wir stetig. Und ich kann Ihnen versichern, wir gestalten und packen zu - für unseren Landkreis, für Sie." (GEA)