Aktuell Unterbringung

Das sagt der Ortschaftsrat Betzingen zur geplanten Flüchtlingsunterkunft

Warum der Landkreis in der Betzinger Carl-Zeiss-Straße eine Flüchtlingsunterkunft für 350 Menschen einrichten will, hat er in einer Pressekonferenz ausführlich begründet. Aber was sagt der Ortschaftsrat zu den Plänen? In der jüngsten Sitzung kam das Thema zur Sprache.