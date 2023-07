An Reutlingens Gymnasien gibt es ein engmaschiges Hilfe-Netzwerk für Schüler in Krisen-Situationen. Vom Lerncoach über Verbindungslehrer bis hin zu Sozialarbeitern und psychologisch geschulten Beratern ziehen viele Pädagogen an einem Strang, damit Bildungskarrieren gelingen.

Beratungslehrer Marc Hofgärtner (hier in einer nachgestellten Szene) kümmert sich bei Problemen und handfesten Krisen um Albert-Einstein-Gymnasiasten und deren Eltern. Er vermittel und gibt Praxistipps für eine gelingende Schulkarriere. Foto: Frank Pieth Beratungslehrer Marc Hofgärtner (hier in einer nachgestellten Szene) kümmert sich bei Problemen und handfesten Krisen um Albert-Einstein-Gymnasiasten und deren Eltern. Er vermittel und gibt Praxistipps für eine gelingende Schulkarriere. Foto: Frank Pieth

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.