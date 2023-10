Das Werkstattgebäude von Ford Kimmerle. Im Obergeschoss, der Karosseriewerkstatt, hat ein Feuer viel zerstört. So wurden unter anderem zehn Autos ein Raub der Flammen. Rußspuren sind an der Fassade zu erkennen, ebenso die geborstenen Fensterscheiben. Foto: Ralf Rittgeroth Das Werkstattgebäude von Ford Kimmerle. Im Obergeschoss, der Karosseriewerkstatt, hat ein Feuer viel zerstört. So wurden unter anderem zehn Autos ein Raub der Flammen. Rußspuren sind an der Fassade zu erkennen, ebenso die geborstenen Fensterscheiben. Foto: Ralf Rittgeroth

