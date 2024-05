Seit April ist der Verkauf von Cannabis teillegalisiert. Auch in Reutlingen steht ein Verein in den Startlöchern, der einen Cannabis Social Club eröffnen will. Das planen die Vorstandsmitglieder und so wollen sie Missbrauch vorbeugen.

Cannabis darf nun auch in zugelassenen Social Clubs gekauft werden. In Reutlingen soll ein Club eröffnen, sobald eine passende Immobilie gefunden wurde. Foto: Annette Riedl/dpa Cannabis darf nun auch in zugelassenen Social Clubs gekauft werden. In Reutlingen soll ein Club eröffnen, sobald eine passende Immobilie gefunden wurde. Foto: Annette Riedl/dpa

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.