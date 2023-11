Sahel Jalalzai studiert an der Reutlinger Universität Informatik. In einem Prüfungsmodul hat er ein Projekt entwickelt, das afghanischen Frauen Zugang zu Bildung ermöglichen soll. Aus der Theorie ist Realität geworden: In Kabul entstand eine Klasse für rund 20 Afghaninnen. Warum das alles andere als selbstverständlich ist.

Im Oktober an den Start gegangen: »E-Maktab«, das an der Hochschule Reutlingen entwickelte Bildungsprojekt für afghanische Frauen. Foto: pr Im Oktober an den Start gegangen: »E-Maktab«, das an der Hochschule Reutlingen entwickelte Bildungsprojekt für afghanische Frauen. Foto: pr

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.