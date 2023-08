Betzinger Jazz-Frühschoppen trotzt dem Regen

Bitte aktivieren Sie Javascript

BETZINGEN. Als die Riverside Jazz & Blues Band im Betzinger Museumsgarten den Klassiker »On the Sunny Side of the Street« spielt, hört der Regen mal kurz auf. Ansonsten wird der 21. Betzinger Jazz-Frühschoppen am Sonntag immer mal wieder von oben betropft, was freilich der guten Laune von schätzungsweise 300 Gästen der Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins keinerlei Abbruch tut.

»Zu jedem guten Festival gehört eine Schlammschlacht«, scherzt der Ortsgruppenvorsitzende und Bezirksbürgermeister Friedemann Rupp. Angesichts der bescheidenen Temperaturen habe man »kurzfristig überlegt, Glühwein ins Angebot aufzunehmen«, sei dann aber schließlich doch bei den üblichen feinen Backwaren vom Bäcker Bosch, Weißwürsten von der Metzgerei Schlotterbeck oder Roten von der Metzgerei Zeeb geblieben. Doch eine kulinarische Neuerung macht im Gaumen von sich Reden.

Die Männer der Riverside Jazzband verstehen ihr Handwerk. FOTOS: ZENKE

Es ist die vegetarische Asia-Nudelpfanne, ausgedacht und verfeinert von Julika Schaupp und Karin Lenz, die Betzinger Spaghetti mit Zutaten wie Bambussprossen oder Wasserkastanien verbindet. Komme von oben was auch immer da wolle – die Betzinger lassen sich den Spaß nicht verderben. Selbst OB Thomas Keck nimmt sich Zeit und stellt fest: »Jazz ist die Musik, die Generationen verbindet. Ein richtiger Bierjazz ist zeitlos.« Wer keine Zeit für den Frühschoppen im Museumsgarten hatte, darf sich schon heute die 7. Betzinger Sichelhenke mit Oldtimer-Schleppertreffen und Auftritten von Volkstanzgruppen für Sonntag, 17. September, im Kalender eintragen. (zen)