Den konventionellen Spielplatz an der Altenwaldstraße zum Generationenspielplatz auszuweiten, hat sich der Rommelsbacher Bezirksgemeinderat vorgenommen. Gabriele Gaiser, Markus Kern und Peter Meinhardt (von links) erläutern beim Vor-Ort-Termin, warum sie vom Erfolg eines solchen Sportparks überzeugt sind. Foto: Jürgen Meyer Den konventionellen Spielplatz an der Altenwaldstraße zum Generationenspielplatz auszuweiten, hat sich der Rommelsbacher Bezirksgemeinderat vorgenommen. Gabriele Gaiser, Markus Kern und Peter Meinhardt (von links) erläutern beim Vor-Ort-Termin, warum sie vom Erfolg eines solchen Sportparks überzeugt sind. Foto: Jürgen Meyer

