REUTLINGEN. Am Sonntag, 5. Mai, werden am Platanenbestand in der Lederstraße zwischen Parkhaus Lederstraße und dem Lindachknoten umfangreiche Baumpflegemaßnahmen zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit durchgeführt. Im Zuge dieser Maßnahmen werden in der Zeit von 7 Uhr bis ca. 18 Uhr einzelne Fahrspuren in der Lederstraße teilweise gesperrt. (eg)