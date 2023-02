Baubeginn fürs Reutlinger Stadthallen-Hotel soll diesen Herbst sein

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Lange wurde darüber gesprochen und auch gestritten, nun rückt die Realisierung des Projekts in greifbare Nähe: Baubeginn fürs von Max Dudler entworfene Reutlinger Stadthallen-Hotel soll im Herbst 2023 sein. Das gaben Bauherr Wolfgang Scheidtweiler und Architekt Jochen Schmid am Donnerstag bekannt. Das Hotel soll auf der Fläche gebaut werden, die aktuell noch als Parkplatz genutzt wird, an der Ecke Konrad-Adenauer-/Eberhardstraße. Bauherr und Architekt rechnen mit einer Bauzeit von rund zweieinhalb Jahren. Kosten wird das Projekt einen »mittleren zweistelligen Millionenbetrag«, so Scheidtweiler.

Am 6. Dezember hatte er das Baugesuch eingereicht. Zuvor hatte der Bauherr und künftige Betreiber des Hotels die Stadt um eine Verlängerung der Einreichungsfrist gebeten. Grund: Er musste das Projekt aus mehreren Gründen finanziell neu kalkulieren. Nun ist der Bauantrag da - die Finanzierungszusage der Banken fehlt aber noch. Erst wenn diese ebenfalls bei der Stadt eingereicht wurde, wird diese die Baugenehmigung erteilen, betont Stadtplaner Stefan Dvorak.

Das Hotel soll ein 4-Sterne-Plus-Hotel werden mit insgesamt 192 Zimmern. Der Hotelturm soll 14 Stockwerke haben und 50 Meter hoch sein. Im Erdgeschoss sollen mehrere gastronomische Betriebe angesiedelt werden, zudem soll es eine Sauna, ein Schwimmbad, ein Fitnessstudio und eine Lounge auf dem Dach geben. Scheidtweiler stammt aus Pforzheim, ist Bierbrauer und Hotelier. Vor allem der Reutlinger WiR-Verein und die Fraktion im Gemeinderat hatten mit aller Macht versucht, das Hotel zu verhindern. Auch Reutlinger Hoteliers hatten protestiert. (GEA)