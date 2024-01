»Einer guten Tradition folgend«, durfte Oberbürgermeister Thomas Keck am Samstag vier Personen ehren, die sich »in herausragender Weise um unsere Stadtgesellschaft verdient gemacht haben« - und das in den unterschiedlichsten Bereichen.

OB Thomas Keck (rechts) überreicht die Bürgermedaille ab Helmut Kober, Ulrike Wolf, die für ihren Vater Professor Roland Wolf anwesend war, Professor Werner Grüninger und Galina Lerner (von links). Foto: Frank Pieth OB Thomas Keck (rechts) überreicht die Bürgermedaille ab Helmut Kober, Ulrike Wolf, die für ihren Vater Professor Roland Wolf anwesend war, Professor Werner Grüninger und Galina Lerner (von links). Foto: Frank Pieth

