Ein Bündnis wollte am 22. September zwei Spuren auf der Reutlinger Karlstraße auf mehr als einem Kilometer Länge für mehrere Stunden sperren und damit für die Verkehrswende werben. Der Plan an sich und das Vorpreschen der Gruppe sorgten für Ärger im Rathaus. Nun ist klar: Es wird eine Sperrung geben. Aber eine kleinere.

Die Karlstraße in Reutlingen zählt zu den stark befahrenen Hauptschlagadern der Stadt. Foto: Pieth Die Karlstraße in Reutlingen zählt zu den stark befahrenen Hauptschlagadern der Stadt. Foto: Pieth

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.