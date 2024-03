Ein Jahr haben sie geprobt, nun endlich ist er da, der große Moment: 22 Schülerinnen und Schüler der BZN-Musical-AG präsentierten jetzt unter der Leitung von Michael Manz, Gudrun Gabrin-Neher und Christina Reges-Manz erstmals das Musical »Pippin«. Die Premiere in der ausverkauften Rommelsbacher Wittumhalle wartete buchstäblich mit allem auf, was ein Broadway-Musical zum Erlebnis macht.

Der Prinzipal umringt von einem spiel- und singfreudigen BZN-Ensemble. Foto: Jürgen Spieß Der Prinzipal umringt von einem spiel- und singfreudigen BZN-Ensemble. Foto: Jürgen Spieß

