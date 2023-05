Eine Ermittlerin sitzt vor einem Monitor mit unkenntlich gemachten Fotografien, die teilweise sexuellen Missbrauch zeigen. Daneben der Bildschirm mit dem Hinweistelefon des Deutschen Kinderschutzbundes (Kreisverband Coesfeld). FOTO: VENNENBERND/DPA Eine Ermittlerin sitzt vor einem Monitor mit unkenntlich gemachten Fotografien, die teilweise sexuellen Missbrauch zeigen. Daneben der Bildschirm mit dem Hinweistelefon des Deutschen Kinderschutzbundes (Kreisverband Coesfeld). FOTO: VENNENBERND/DPA

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.