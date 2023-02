Viele Besucher bei Saatgutbörse in Gönningen. Was es zu kaufen gab und was hinter der Veranstaltung steckt.

Eine Kundin am Stand von Bioland Gärtnerei Haas aus Wertheim. FOTO: TENNIGKEIT Eine Kundin am Stand von Bioland Gärtnerei Haas aus Wertheim. FOTO: TENNIGKEIT

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.