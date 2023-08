Fahrende und sich stauende Autos solle es am 22. September auf der Karlstraße nicht geben - wenn (von links) Reinhard Beneken (BUND), Verena Ludewig (Parents for Future) und Holger Bergmann (ADFC) zum Aktionstag »Mobil ohne Auto« aufrufen. Foto: Norbert Leister Fahrende und sich stauende Autos solle es am 22. September auf der Karlstraße nicht geben - wenn (von links) Reinhard Beneken (BUND), Verena Ludewig (Parents for Future) und Holger Bergmann (ADFC) zum Aktionstag »Mobil ohne Auto« aufrufen. Foto: Norbert Leister

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.