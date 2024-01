Ein durchgestrichenes AfD-Logo auf einem Schild bei einer Demo gegen Rechts am 20. Januar in Koblenz (Rheinland-Pfalz). Mit einem Offenen Brief möchte auch das Bündnis »Gemeinsam & Solidarisch gegen Rechts Reutlingen und Tübingen« ein Zeichen des Widerstands gegen rechtsextreme Umtriebe setzen. Foto: Thomas Frey/dpa Ein durchgestrichenes AfD-Logo auf einem Schild bei einer Demo gegen Rechts am 20. Januar in Koblenz (Rheinland-Pfalz). Mit einem Offenen Brief möchte auch das Bündnis »Gemeinsam & Solidarisch gegen Rechts Reutlingen und Tübingen« ein Zeichen des Widerstands gegen rechtsextreme Umtriebe setzen. Foto: Thomas Frey/dpa

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.