Erneut hat die AfD in die Julius-Kemmler-Halle in Betzingen geladen, erneut hat ein linkes Bündnis zur Gegendemo mobilisiert. Diese ging ohne Zwischenfälle über die Bühne. Dafür wird ein anderer Vorfall publik, der wohl in Zusammenhang mit den AfD-Veranstaltungen in der Halle und der linken Protestbewegung steht.

Mehrere Reiter und sehr viele Bereitschaftspolizisten: Großes Polizeiaufgebot am Samstag in Betzingen. Die AfD hat zu einer Veranstaltung geladen, ein linkes Bündnis zur Gegendemo. Foto: Jürgen Meyer Mehrere Reiter und sehr viele Bereitschaftspolizisten: Großes Polizeiaufgebot am Samstag in Betzingen. Die AfD hat zu einer Veranstaltung geladen, ein linkes Bündnis zur Gegendemo. Foto: Jürgen Meyer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.