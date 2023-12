Der AWO-Tagestreff in Reutlingen feiert 20-jähriges Bestehen am Standort in der Aulberstraße. Ehrenamtliche, Besucher und die Leitung des Treffs berichten von ihrem Alltag dort.

Eva Sutter schneidet bei einer Feier zum 20-jährigen Bestehen des AWO-Tagestreffs die Torte an. Foto: Norbert Leister Eva Sutter schneidet bei einer Feier zum 20-jährigen Bestehen des AWO-Tagestreffs die Torte an. Foto: Norbert Leister

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.